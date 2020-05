Leandro Trossard prêt à percer chez les Diables? "Roberto Martinez a confiance en moi"

Malgré plusieurs blessures, Leandro Trossard n'a pas manqué ses premiers rendez-vous avec l'Angleterre, mais il n'a toujours pas joué avec les Diables Rouges.

Il avait été sélectionné pour la première fois en septembre 2018, mais, déjà à l'époque, une blessure l'avait empêché de jouer. Il a connu la même mésaventure il y a un peu plus d'un an à Chypre. "Si je n'avais pas été blessé, j'aurais peut-être été titulaire ce jour-là", explique-t-il au Nieuwsblad.

Mais il peut compter sur la confiance de son sélectionneur. "Il a confiance en moi et mon sentiment, c'est en tout cas qu'il a des plans pour moi. Et ses assistants sont aussi venus à Brighton. On a eu une bonne conversation. Et ce serait évidemment un honneur de jouer pour les Diables." Et l'ancien Genkois espère enfin en profiter dès le retour des rencontres internationales.