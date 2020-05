Voici les nouveaux maillots du FC Barcelone pour la saison prochaine

Un moment que les fans attendent toujours avec impatience : les nouveaux maillots de leur équipe préférée. C'est pourquoi il est si difficile de les garder secrets.

Les photos sont déjà sur les réseaux sociaux et les médias espagnols confirment qu'elles sont réelles. Le nouveau maillot de la saison 2020-2021 ne sera plus avec ces carreaux, mais ce sera le retour des rayures verticales rouges et bleues.

Une bordure jaune sur le col et bien sûr le nom du sponsor Rakuten. Qu'en pensez-vous ?