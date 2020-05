Un coéquipier de Kevin De Bruyne pourrait toucher le pactole : un équipementier lui propose 115 millions d'euros

Arrivé à Manchester City en 2016, l'attaquant est devenu l'une des pièces majeures de l'équipe mancunienne.

Vainqueur à deux reprises de la Premier League, Raheem Sterling est l'un des joueurs majeurs de Manchester City et l'un des meilleurs à son poste en Premier League. Il n'est donc pas surprenant que les sponsors se proposent à lui et l'Anglais pourrait changer d'équipementier et signer un contrat XXL avec Puma, selon Sky Sports.

La marque allemande qui habille les Sky Blues ou encore le Borussia Dortmund veut faire de Raheem Sterling son égérie et proposerait 115 millions d'euros sur 10 ans pour collaborer avec l'ancien joueur de Liverpool. Une offre colossale pour un joueur qui arrive en fin de contrat avec Nike en juin.