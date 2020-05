🎥 La splendide parade d'Ederson qui avait privé Christian Benteke de son premier but de la saison

Une splendide parade du gardien des Sky Blues.

Avec le hashtag #CityGoalJukeBox, Manchester City propose à ses supporters de revoir des buts marquants de l'histoire du club. Mais le Community Manager du club mancunien n'a pas résisté à l'appel d'un fan.

Ce n'est pas un but, mais "c'est trop bon pour ne pas être partagé", commente le compte des Sky Blues en rediffusant la vidéo d'un sauvetage miraculeux d'Ederson sur un coup de tête de Christian Benteke. L'ancien Rouche aurait pu ouvrir son compteur ce jour-là contre City, il a finalement dû attendre presque quatre mois de plus et une rencontre face à Everton avant de marquer son premier but de la saison.