D'Hooghe voit arriver une avalanche de blessures en cas de reprise : "Affligeant de constater que l'économie l'emporte sur la santé"

Le mois dernier, deux médecins du club ont déjà réagi en disant qu'une préparation trop courte engendrerait des blessures. En attendant, les médecins du club de Barça partagent ces préoccupations. Michel D'Hooghe, président de la commission médicale de la FIFA, voit arriver une vague de blessures.

Les championnats qui veulent reprendre maintenant auront un temps de préparation de quelques semaines. Les médecins du club préviennent que les blessures du tendon d'Achille, du quadriceps et des ischio-jambiers seront fréquentes.

"Les blessures musculaires et tendineuses seront en effet innombrables si le temps de préparation est si court", déclare le Dr Michel D'Hooghe (75 ans) dans Het Nieuwsblad. "Pour préparer la saison, il faut six à sept semaines. Ensuite, les joueurs reviendront de vacances où ils ont fait du sport".

Fin de carrière

"Maintenant, ils étaient à la maison et ne pouvaient plus bouger. Les muscles et les tendons sont soumis à d'énormes contraintes. Sachant que le tendon d'Achille est le tendon le plus important du corps humain, cela représente un risque énorme. Une blessure chronique du tendon d'Achille peut entraîner la fin d'une carrière".

D'Hooghe avait déjà fait savoir qu'il n'était pas en faveur d'une reprise. "Je pensais que le bon sens l'emporterait maintenant, mais ça commence à se retourner. Je suis également président de club depuis six ans, vous n'avez donc pas besoin de me dire à quel point l'aspect économique est important pour un club de football professionnel. Mais il y a des limites. Il est affligeant de constater qu'une fois de plus, l'économie l'emporte sur la santé".