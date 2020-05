L'ancien Rouche Anthony Knockaert en défaveur d'une reprise : "Absurde ce qu'il se passe en Allemagne"

L'ailier français craint d'infecter un proche s'il attrape le virus lors d'une éventuelle reprise du championnat outre-Manche.

Anthony Knockaert a demandé que la saison soit supprimée. Selon l'ancien Standardman, les joueurs ont leur mot à dire concernant une éventuelle reprise dans les semaines à venir. "Je ne pense pas que ce soit la meilleure décision de continuer à jouer dans le sens où nous allons prendre un risque", explique le Français dans des propos relayés par le Sun. "Nous avons tous une famille à la maison. J'ai 28 ans, j'ai des enfants. Cela vous fait peur. Je me rends compte que si j'attrape le virus, je pourrais facilement le transmettre à mes proches et cela peut être très dangereux. ll y a des joueurs qui pensent plus au sport et qui sont très désireux de retrouver les terrains et de prendre des risques", a souligné l'ailier de Brighton prêté à Fulham cette saison.

"En ce moment, si je devais retourner jouer et reprendre le travail, je donnerais tout ce que j'ai. Mais si je pouvais donner mon avis, je serais contre. Pour moi, la meilleure décision dans ce cas est que les joueurs aient le droit de parler et de dire ce qu'ils veulent. Le gouvernement et les ligues vont prendre des décisions, mais sans consulter les joueurs.... C'est absurde de ne pas prendre en compte les opinions des joueurs."

"J'ai vu trois championnats annulés. La Belgique, la France et les Pays-Bas, pour moi, ont pris la bonne décision. Maintenant, nous allons voir ce que les autres pays vont faire. L'Allemagne va bientôt reprendre et je considère cela comme un peu absurde, un peu dangereux pour la société et pour les joueurs", a ajouté Knockaert.