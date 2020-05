Quinze clubs amateurs refusent la fin du championnat, David Delferière espérait "plus de solidarité"

L'Union Belge a décidé de la fin des championnats amateurs, officialisée dès le début de la crise du coronavirus. Mais quinze clubs amateurs refusent cette décision et s'y sont opposés.

La Royal Belgian FA a en effet vu sa décision de stopper l'intégralité des championnats amateurs, officialisée il y a déjà plusieurs semaines, être contestée par 15 clubs, dont l'identité n'a pas été dévoilée mais dont la RTBF affirme qu'ils sont en large majorité flamands (un seul club sur les 15 serait issu de la partie francophone du pays). Le président de l'ACFF, l'aile francophone du football belge, David Delferière, regrette cette opposition.

"Chaque année c'est la même chose. Pour chaque décision, des clubs déposent des recours, on s'y attendait. Chaque décision fait des malheureux et ceux-là filent devant la CBAS, bafouant l'intérêt général", lance Delferière au micro de la RTBF. "J'espérais un peu plus de solidarité en cette période de coronavirus. Mais on commence à être habitués".

Les relégations remises en cause

Les clubs plaignants pointent du doigt la décision de reléguer les équipes situées dans la zone rouge au moment de l'arrêt des championnats, que David Delferière assume. "Nous avons envisagé la saison blanche (sans promus ni relégués, nda), que réclament les clubs. Mais au moins 80% des matchs ont été joués. Nous avons pris la meilleure décision possible, en appliquant une règle de 3 ... Il n'y a pas de vide juridique dans cette situation", affirme le président de l'ACFF.

David Delferière, père de l'arbitre Sébastien Delferière, rappelle que ces 15 club représentent "0,5% des clubs concernés par la décision", qui ne vont pas devant la CBAS "pour y dire qu'ils sont contents".