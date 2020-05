🎥 Le but le plus emblématique de la carrière de Steven Gerrard?

Steven Gerrard a marqué de nombreux buts et connu de très grands moments avec Liverpool tout au long de sa carrière, mais cette frappe de titan, inscrite le 13 mai 2006, est encore dans les mémoires de tous les fans des Reds.

Une Ligue des Champions, une Coupe de l'UEFA, deux Supercoupes d'Europe, deux FA Cups, trois Coupes de la Ligue et deux Community Shields: l'énumération du palmarès de Steven Gerrard suffit à mesurer l'ampleur de la légende qu'il a écrite en près de 20 ans à Anfield Road.

Mais, à côté des trophées qu'il a soulevés, 'Stevie G' a aussi su marquer les grands matchs de son empreinte. Il manquera, évidemment, toujours au capitaine emblématique de Liverpool ce titre de champion d'Angleterre qui l'aurait définitivement consacré, mais ça n'enlève rien à ce constat.

Roi des finales? La FA Cup après la C1 et la C3

Sans être un buteur, l'ancien capitaine de Liverpool fait partie du top 20 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Premier League avec 120 réalisations en championnat et il a aussi inscrit 42 buts pour Liverpool sur la scène européenne. Mais, au-delà de la quantité, il a su y mettre la qualité.

Car Steven Gerrard était un spécialiste des grands matchs, prêt à rugir dès qu'il y avait un trophée à aller chercher. C'est ainsi lui qui avait lancé la remontada de Liverpool contre l'AC Milan en finale de Ligue des Champions en 2005. Et Gerrard avait aussi trouvé l'ouverture en finale de la Coupe UEFA quatre ans plutôt, mais ces buts-là n'ont peut-être pas la même valeur que celui inscrit en finale de la FA Cup, il y a 14 ans jour pour jour.

En état de grâce, Steven Gerrard avait été le grand monsieur d'une finale mémorable qui opposait Liverpool à West Ham et qui s'était soldée par un partage (3-3). Après avoir déjà égalisé 35 minutes plus tard, le capitaine de Liverpool a sorti ses plus beaux atouts pour à nouveau remettre les Reds en état de marche, dans les arrêts de jeu, alors que les Hammers pensaient avoir bataille gagnée.

Une pure merveille qui avait finalement permis aux Reds de s'en sortir aux tirs au but et à Steven Gerrard, qui, en plus de son doublé avait aussi transformé son penalty, de soulever sa deuxième (et dernière) Coupe d'Angleterre.