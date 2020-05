La Pro League va devoir rapidement se décider concernant le sort des promus (et du relégué ?)

La réunion de ce vendredi doit amener des réponses à de nombreuses questions en Pro League, notamment concernant le format de la saison à venir.

La Pro League est sens dessus-dessous suite à l'arrêt du championnat, qui laisse l'incertitude planer quant à la course à la promotion en D1A, mais aussi au format de la saison prochaine : à 18 équipes ? À 16 équipes ? Qu'en sera-t-il de la D1B ? Les décisions de la CBAS, qui a recalé Virton et Roulers, compliquent encore la tâche de la Pro League en réduisant les options au sein du football professionnel. L'ironie est que le sort de deux clubs de D1B change plus les choses que celui de l'Excel Mouscron et du KV Ostende, car c'est bien en D1B qu'il y a désormais ... trop peu de clubs potentiels.

Si OHL et le Beerschot montent, le football professionnel belge se retrouvera en effet dans de beaux draps : Roulers et Virton n'ayant pas obtenu leur licence, il manquera un club en D1 Amateurs pour remplacer les ... 5 (!) clubs quittant la D1B, Lokeren ayant déjà disparu. Deinze, Seraing, le RWDM et le Lierse ne feraient en effet pas le bon compte.

Revoir les conditions d'admission ?

Certains disent que dans ce cas, il faudrait revoir les conditions d'admission en D1B et permettre à un club de D1 Amateurs supplémentaire d'y accéder. Le non-sens est évident : pourquoi, au hasard, Thes Sports ou le Patro Eisden auraient-il droit à un accès exceptionnel à la D1B ... alors que Roulers et Virton, qui viennent d'y jouer une saison entière, n'ont pas reçu leur licence ? Probablement intenable devant les tribunaux (qui seront saisis quoi qu'il arrive par les clubs déçus).

Dans tous les cas, la Pro League, si gênante soit la situation dans laquelle elle se trouve, ne peut tout simplement plus se permettre de reporter sa décision aux calendes grecques. Fin mai, habituellement, les décisions concernant montée et descente sont connues au sein du foot professionnel ; la saison est terminée et les équipes préparent leur mercato, leur intersaison, et ce en fonction de la division dans laquelle ils évolueront la saison prochaine.

OHL et le Beerschot doivent savoir

Dans cette optique, imaginer qu'on puisse jouer la finale retour entre OHL et le Beerschot est assez incroyable : en sachant que la date la plus optimiste pour ce match retour se situerait aux alentours du mois d'août, quid de la préparation de ces deux équipes ?

On ne prépare pas la D1A comme la D1B

L'avantage du système belge est que les prévisions pour la D1A et la D1B ne sont pas forcément drastiquement différentes : le Beerschot et OHL, tout comme Virton, l'Union ou Westerlo, ont déjà besoin d'infrastructures professionnelles (et participent déjà aux PO2). Les droits télévisés sont bien plus élevés en D1A, mais les dépenses à prévoir sont également plus élevées (VIP, visiteurs à accueillir ...).

Mais si les différences entre D1 et D2 (car sous les "nouveaux" termes se cachent tout de même encore cette réalité) sont moindres qu'il y a dix ans, elles restent réelles. Le contrat de certains joueurs pourrait être prolongé ou rompu selon qu'un club monte ou pas ; un club pourrait convaincre une star de rester si le club évolue en D1A plutôt qu'en D1B ; des partenaires (sportifs ou financiers) pourraient être convaincus en cas de promotion. Par respect et équité, OHL et le Beerschot doivent être fixés dès la fin du mois de mai ou le courant du mois de juin sur la division au sein de laquelle ils évolueront. Et même Waasland-Beveren, qui se croit assuré du maintien administratif, aimerait des certitudes ... C'est une question de respect.