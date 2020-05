Un ancien joueur de Liverpool se paie Mario Balotelli

Le passage de l'attaquant italien à Liverpool (2014-2015) ne restera pas dans les annales du club anglais.

Mario Balotelli n'a pas laissé de souvenirs impérissables à Liverpool, mais a réussi à marquer l'un de ses ex-coéquipiers, Rickie Lambert, mais pour de mauvaises raisons...

"Brendan Rodgers (l'entraîneur à l'époque, ndlr) a fait venir Balotelli et l'a placé devant moi dans la hiérarchie, ce qui m'a fait perdre la tête, pour être honnête. Je ne comprenais pas. La façon dont il s'entraînait était honteuse. En dehors des terrains, il était assez communicatif, un garçon adorable. Mais sur le terrain, sa personnalité n'était pas bonne. Quand il jouait, il essayait, et j'ai déjà rencontré des joueurs avec cette attitude, mais ils sont généralement assez bons pour s'en sortir. Lui ne l'était pas. Je ne comprenais pas comment Rodgers pouvait le laisser s'en tirer comme ça et le préférer à moi. Cela m'a directement affecté et aussi eu un impact négatif sur l'équipe", a expliqué l'ancien buteur de Southampton dans le Bristol Post.

Liverpool avait fini à la sixième place de Premier League en 2014-2015.