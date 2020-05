🎥 Hazard détruit Schalke 04, Dortmund presse le Bayern

Le football a repris ses droits en Allemagne et Dortmund avait l'occasion de mettre la pression sur le Bayern en recevant Schalke 04. C'est chose faite dans une ambiance assez pesante.

Tout le monde attendait le retour du football avec impatience et sur le terrain, Dortmund a fait honneur au retour de la Bundesliga. En faisant abstraction des tribunes vides, des bancs respectant la distanciation sociale et la présence des masques, les hommes de Lucien Favre ont réalisé une prestation sérieuse ponctuée de superbes buts.

Le premier est un modèle du genre et il voit Thorgan Hazard, lancé en profondeur, centrer au cordeau pour l'inévitable Haland qui ouvre le score (1-0). Raphaël Guereirro va lui profiter, peu avant la pause, des largesses de la défense de Schalke pour planter le second but (2-0).

Tout est dès lors plus facile, surtout lorsqu'Hazard s'échappe en contre avant d'ajuster en puissance l'infortuné Markus Schubert (3-0). Avec trois buts de retard, la seconde période de l'équipe chère à Marc Wilmots va être très longue.

TOOOR | Thorgan Hazard est le premier Diable Rouge à marquer après les deux mois d'interruption ! 😍🇧đŸ‡Ș



3ïžâƒŁ-0ïžâƒŁ #BVBS04 đŸ‡©đŸ‡Ș pic.twitter.com/oB5aD5AlJ7 — LA BUNDESLIGA, C'EST SUR ELEVEN SPORTS (FR) ! đŸ‡©đŸ‡Ș (@ElevenSportsBEf) May 16, 2020

Elle le sera d'autant plus après le quatrième but, le deuxième de l'après-midi pour Guerreiro, qui profite d'une offrande d'Haland pour régaler avec un délice d'extérieur du pied (4-0).

Une très belle victoire pour Dortmund, qui revient à 1 points du Bayern qui se déplace dimanche sur la pelouse de l'Union Berlin.