Bundesliga: Lukebakio et Boyata en démonstration, Leipzig fait du surplace

Il n'y avait pas que Dortmund ce samedi après-midi en Bundesliga. Le Herta s'est largement imposé sur la pelouse d'Hoffenheim, un résultat important dans la course au maintien. Leipzig fait lui la mauvaise opération de ce samedi.

En une mi-temps, le Hertha Berlin est allé chercher une belle victoire, une première pour son entraîneur Labbadia. Si le score était de 0-0 à la pause, les coéquipiers de Boyata et de Lukabakio (titulaires tout les deux) vont faire la différence en quelques minutes.

Le premier but vient sur un autogoal d'Akpoguma (54') et dans la foulée le break est fait par Ibisevic deux minutes plus tard. Le coup de grâce tombe à la 74ème des pieds de Cunha. Une victoire importante des hommes de la capitale pour la course au maintien. Berlin est maintenant à la 11ème place au classement.

Leipzig s'est fait de son côté surprendre à domicile par Freibourg. Ces derniers ont ouvert le score en tout début de rencontre par Gulde, alors que Poulsen a égalisé à la 74ème minute (1-1). C'est donc deux points de perdu pour Leipzig qui voit Dortmund prendre le large dans la course à la seconde place.

Les autres résultats:

Augsburg - Wolfsburg 1-2

Dusseldörf - Paderborn 0-0