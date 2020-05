🎥 Six buts belges qui ont marqué la saison sur le Vieux Continent

Alors que la Bundesliga sonnera, cet après-midi, le retour aux affaires du football européen, on revient rapidement sur quelques buts inscrits par nos compatriotes avant l'interruption.

De l’Allemagne en Angleterre, en passant par l’Espagne et l’Italie, sans oublier la Ligue des Champions et l’Europa League, retour sur six perles belges qui ont marqué la saison aux quatre coins d’Europe. Une sélection qui n'est évidemment ni exhaustive, ni objective.

Liga: la première douceur madrilène d’Eden Hazard

Blessé et pas au top de sa forme en début de saison, Eden Hazard a rapidement fait connaissance avec les critiques de la presse espagnole et l’exigence des supporters merengue. Il aura finalement dû attendre le 5 octobre et la réception de Grenade pour inscrire son premier but officiel avec le Real, qui reste, pour l’instance son unique but madrilène, mais il y en aura d’autres!

Premier League : le plus beau but de Kevin De Bruyne

Candidat au titre de Joueur de l’Année en Angleterre, Kevin De Bruyne a surtout fait parler son remarquable sens de la passe tranchante cette saison (18 assists toutes compétitions confondues), mais le Diable Rouge a aussi planté quelques jolies roses, en Premier League comme en Ligue des Champions. Dont cette demi-volée surpuissante qui avait permis à City de prendre un point sur la pelouse de Newcastle.

J'en reviens toujours pas de cette frappe qu'à déclenché Kévin De Bruyne contre Newcastle ! La définition d'un missile ! 🔥😱pic.twitter.com/qu8qTluvsA — Ça se siffle ça ? (@QPVArsene) December 1, 2019

Serie A : la fusée de Radja Nainggolan

Et quand on parle de frappe surpuissante, on trouve généralement du Radja Nainggolan dans les parages. De retour en Sardaigne l’espace d’une saison, le Ninja avait planté son premier coup de canon contre la SPAL, fin octobre. Un bijou d’une pureté absolue...

El gol de la semana. Nainggolan (Cagliari), a la SPAL 🚀🙊 pic.twitter.com/3oS94vwQx1 — Fran Montes de Oca (@MontesdeOcaFran) October 21, 2019

Bundesliga : la volée d’Axel Witsel, sur un service de Thorgan Hazard

Quoi de mieux qu’un but belge à l’étranger? Un but 100% belge à l’étranger... Une prouesse commune réussie par Axel Witsel et Thorgan Hazard, avec le Borussia Dortmund, à Fribourg. L’ancien Rouche y avait inscrit l’un de ses quatre buts de la saison en Bundesliga, sur l'un des nombreux excellents services du Brainois qui, du haut de ses dix assists, pointe à la quatrième place du classement des passeurs en Allemagne.

witsel volley x freiburg pic.twitter.com/Ybwe0wT72d — ؘerick reusland (@reuspfc) April 27, 2020

Ligue des Champions : Dries Mertens dans l’histoire du Napoli

C’est déjà en Ligue des Champions, à Salzbourg, que Dries Mertens avait égalisé, puis dépassé l’idole Maradona (115 buts avec Naples) et c’est encore en Ligue des Champions que le Diable Rouge a inscrit le but le plus symbolique de sa saison. En ouvrant la marque contre le Barça, en huitième de finale aller de la C1, Dries Mertens est devenu le co-meilleur buteur de l’histoire du Napoli (121 buts comme Marek Hamsik). Un record qu’il espère s'approprier seul dès que le football reprendra sa marche en avant en Italie.

😍 ¡NOS PUSIMOS DE PIE!



⚽ El gol de Dries Mertens contra el #Barcelona fue una verdadera obra de artepic.twitter.com/FezhQzAShh — Goal en español (@Goal_en_espanol) March 3, 2020

Europa League: le but le plus bizarre de la carrière de Romelu Lukaku?

Auteur d’une saison XXL avec l’Inter, Romelu Lukaku a inscrit de nombreux et très jolis buts. Mais il n’oubliera sans doute pas celui qui reste, pour l’instant, son dernier but inscrit. C’était contre Ludogorets en seizième de finale de l’Europa League. Un but gag qui ne rend évidemment pas hommage aux excellents premiers mois de Big Rom’ en Lombardie...