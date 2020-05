Un vétéran de 42 ans prolonge en Ligue 1

Jouer au football après 40 ans, voilà qui devient rare. Mais Vitorino Hilton n'est pas décidé à arrêter !

Le défenseur central et capitaine de Montpellier, Vitorino Hilton, a prolongé son contrat avec le MHSC à l'âge de 42 ans. Véritable pilier et icone du club, il y joue depuis 2011 et avait fait partie de l'équipe championne de France en 2011-2012, après avoir déjà été champion avec l'Olympique de Marseille où il évolue de 2008 à 2011.

Hilton était encore titulaire cette saison en Ligue 1, disputant 28 rencontres de championnat.