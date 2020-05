🎥 Les Allemands ont élu leur but de la décennie!

Sans grande surprise, ils ont opté pour le but qui avait offert à la Mannschaft son quatriÚme sacre mondial, au Brésil, en 2014.

C'est la chaîne de télévision publique allemande ARD qui a proposé à ses téléspectateurs de voter pour leur but de la décennie et il n'y a pas eu de suspense. Le but inscrit par Mario Götze, dans les arrêts de jeu de la finale de la Coupe du monde 2014 contre l'Argentine, a été choisi par plus d'un quart des votants (26,64%) et devance largement (17%) le superbe lob acrobatique inscrit par Zlatan Ibrahimovic, en amical, contre l'Angleterre en 2012.