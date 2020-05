Cristiano Ronaldo vendu par la Juventus, une RNM en formation?

Cristiano va-t-il être vendu par la Juventus? La crise du Coronavirus pourrait pousser le club italien à vendre sa star portugaise.

The Sun relance ce mardi une rumeur lancinante dans le monde du football: Cristiano Ronaldo va-t-il quitter la Juventus? D'après le quotidien anglais, oui.

Les finances de la Vieille Dame sont en effet dans le rouge et la vente de la star portugaise leur permettrait de souffler.

Du coup, un club serait sur les rangs: le PSG. Nasser Al-Khelaïfi a à nouveau porté au nues les qualités du champion d'Europe en titre et tout en précisant que QSI n'était pas prêt à abandonner le club de la capitale ce matin dans la presse française.

Une arrivée de Ronaldo au Parc des Princes serait une arme offensive de plus pour Tuchel et son staff. De quoi former une Attaque Ronaldo - Neymar - Mbappé? Une RNM aurait sur papier de quoi faire peur à toutes les défenses d'Europe.