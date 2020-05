Des dates émergent concernant la finale retour de D1B et la finale de la Coupe de Belgique

Si la saison en Belgique est définitivement terminée, il reste deux matchs importants à disputer.

OHL et le Beerschot n'ont pas encore convenu d'une date pour la finale retour de D1B. La Pro League et le club louvaniste sont tous deux favorables au week-end du 1er et du 2 août. Le match pourrait alors se dérouler en Belgique, probablement dans le stade de OHL, Den Dreef.

Toutefois, le Beerschot a suggéré la possibilité d'un match plutôt à l'étranger, ce qui ne dérangerait pas OHL. Les deux équipes devront alors passer plus d'une semaine en quarantaine et trouver un terrain d'entraînement à proximité. Beaucoup de tracas pour une seule rencontre.

Un match à huis clos à Louvain le 1er août est actuellement considéré comme la solution la plus réaliste. La finale de la Coupe de Belgique pourrait alors avoir lieuquant à elle le 2 août. Le lundi 3 août, la Pro League doit annoncer les clubs belges qui participeront aux compétitions européennes.