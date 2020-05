Le très bel hommage de Carlo Ancelotti à Zinedine Zidane : "Il a changé mon idée du football"

Le technicien italien a été marqué par le Français qu'il a eu sous ses ordres à la Juventus Turin entre 1999 et 2001.

Zinedine Zidane a marqué la carrière de Carlo Ancelotti. Le technicien avait changé même changé sa philosophie de jeu à cause de Zizou, comme il l'a expiqué à Sky Sports. "Avec Zidane, j'ai essayé de changer mon idée du système. Il est le premier joueur qui m'a donné la possibilité de changer de système et de jouer d'une manière différente. La première année à la Juventus, j'ai joué avec un système en 3-4-1-2, avec Del Piero et Inzaghi devant et Zidane un peu derrière. La deuxième année, j'ai joué avec quatre joueurs derrière, mais en gardant deux attaquants devant et un numéro 10 comme Zidane", a souligné l'actuel coach d'Everton.

"Zidane a changé mon idée du football. J'étais tellement concentré sur le 4-4-2 avant la Juve. J'ai changé avec Zidane. Je voulais le mettre au meilleur poste pour qu'il soit le plus à l'aise sur le terrain."

Nul doute que sa collaboration avec Ancelotti a également compté pour Zidane dans sa carrière d'entraîneur débutée en 2016.