Officiel: l'Union tient sa première recrue

Un ancien Blauw en Zwart débarque au Parc Duden.

Quelques heures après avoir annoncé le départ de son coach, Thomas Christiansen, et alors que Felice Mazzu est annoncé avec insistance pour lui succéder, l'Union Saint-Gilloise a officialisé ce samedi son premier transfert entrant en vue de la saison prochaine.

C'est le jeune Senne Lynen qui rejoint les rangs bruxellois. Le médian de 21 ans a signé un contrat de trois ans avec l'USG. Passé par les centres de formations du Lierse et de Bruges durant sa jeunesse, l'ancien international U19 belge arrive en provenance de Telstar, club avec lequel il a disputé 25 rencontres (pour un but et deux assists) en division 2 néerlandaise cette saison.