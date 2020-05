🎥 Le superbe coup-franc d'Edward Löwen contre Schalke

Augsbourg a créé la surprise en ouvrant la marque contre Schalke... de maßtresse maniÚre!

Après les victoires du Bayern et de Dortmund, samedi, ce sont Schalke 04 et Augsbourg qui ouvrent le programme de ce dimanche en Bundesliga. Une rencontre qui s'est rapidement décantée: il n'a fallu que six minutes à Eduard Löwen pour mettre Augsbourg aux commandes de la rencontre.

Arrivé cet hiver, l'international allemand avait déjà inscrit un but avec le club bavarois, c'était contre le Borussia Mönchengladbach, il a donc remis ça: d'une frappe directe sur coup-franc. Sans aucun doute l'un des buts du week-end en Allemagne...