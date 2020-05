Felice Mazzù à l'Union Saint-Gilloise : un club ambitieux, un coach revanchard

Felice Mazzù est donc le nouvel entraîneur de l'Union Saint-Gilloise. Un pas en arrière pour l'ancien entraîneur du Sporting Charleroi et du Racing Genk ... mais pas un choix dénué d'ambitions.

Felice Mazzù passe donc du champion en titre de Jupiler Pro League à un prétendant à la montée l'échelon plus bas. Certains l'envoyaient remplacer Michel Preud'homme au Standard et regretteront que cela ne se soit pas fait, mais les rumeurs envoyaient déjà depuis plusieurs jours l'ancien coach du Sporting Charleroi en D1B et si la piste liégeoise refroidissait, celle de l'Union était certainement la bonne à suivre.

Le choix ... ambitieux ?

Après son passage difficile au Racing Genk Mazzù a eu besoin d'un break, mais n'a certainement pas remisé ses ambitions au placard. En oubliant l'hypothèse Standard, aucun club au top belge ne semblait convenir : Charleroi a réussi sa transition, l'Antwerp a remplacé Bölöni par Leko, et ni Bruges, Gand ou Anderlecht ne se cherchaient un coach pour cet été (au-delà même de se demander si Felice Mazzù y aurait été le candidat idéal).

Que restait-il donc comme options à Mazzù, partant du principe que retrouver de l'embauche cet été était certainement une priorité pour le coach de 54 ans peu enclin à devenir analyste à temps quasi-plein comme Hein Vanhaezebrouck ? Bien peu dans l'élite. L'Excel Mouscron pourrait changer d'entraîneur, le Cercle de Bruges s'en cherche un, mais jouer le maintien n'est certainement pas un objectif à la hauteur de l'Entraîneur de l'Année 2017.

Reste donc la piste unioniste, qui ne s'est matérialisée que ces dernières semaines, mais a semblé l'évidence même une fois Thomas Christiansen remercié. Le Danois ne reste pas sur un mauvais bilan et semblait un vrai gentleman, mais manquait peut-être de personnalité pour un club de tradition comme l'USG ; avec Felice Mazzù, qui dirigera mine de rien son troisième club bruxellois, l'Union s'est trouvé un potentiel successeur, dans le coeur des supporters, à Marc Grosjean ou Luka Elsner.

Surtout, Mazzù lui-même fait le choix de l'ambition : dans une division qui s'annonce l'air de rien plutôt intéressante pour le public francophone, entre l'Union, le RWDM et Seraing, mais surtout qui s'annonce - comme chaque année - très serrée, il rejoint un club qui, peut-être pour la première fois, assumera d'entrée de jeu ses envies de D1A , là où le discours était jusqu'ici que l'USG était "prête" pour la montée, mais n'en faisait pas une fixation.

Cette fois, l'objectif sera évident : retrouver l'élite pour les pensionnaires du Parc Duden, et prendre une forme de revanche pour Felice Mazzù. En étant conscient qu'il prend un grand risque : en reculant pour mieux sauter, il vaut mieux ne pas trébucher ...