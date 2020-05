Finalement... 4 des 5 grands championnats pourraient reprendre

Le 16 mai, la Bundesliga a repris ses droits. Face au mécontentement de la majorité des supporters et d'une partie des joueurs, la reprise des compétitions faisait d'autant plus tache. Finalement, un mois plus tard, il se pourrait que la majorité des grands championnats fasse de même.

Premier League : un pas de plus vers la reprise

Ce mercredi, les clubs de Premier League ont voté à l’unanimité pour la reprise des entraînements avec contacts autorisés. Entraînements en groupes, tacles et autres duels sont désormais permis. L’objectif est clair : reprendre la compétition la plus suivie au monde le plus rapidement. Néanmoins il reste 92 matchs à disputer cette saison et 8 cas positifs au Covid-19 ont été détectés parmi les employés des différents clubs. Les dirigeants du football britannique misent sur une reprise le 19 juin.

Serie A : une réunion déterminante ce jeudi

En Italie, il reste 12 journées à disputer. A cela faut-il ajouter les quatre rencontres reportées de la 25ème journée. Le Conseil de la Serie A voudrait d’ailleurs reprendre la compétition avec ces matchs en priorité et avance pour ce faire la date du 13 juin.

Les Présidents de la Fédération italienne de football et de la Serie A rencontreront ce jeudi le Ministre des Sports pour en discuter. Si la réunion débouche sur un accord, les Présidents des clubs devront se mettre d’accord le lendemain sur de nouveaux calendriers et formats. Est en effet évoqué la possibilité de mettre en place un système de play-offs.

Liga : reprise autorisée

Le gouvernement espagnol a donné son feu vert pour une reprise des compétitions la semaine passée. A la fédération et à la Liga de se mettre désormais d’accord avec les clubs et syndicats de joueurs sur les modalités de reprise. Le très critiqué Javier Tebas espère reprendre le 11 juin avec un derby sévillan. Il reste onze journées à disputer et le Barca ne compte que deux petits points d’avance sur le Real Madrid.

Nouveaux matchs fantômes en vue

Il est donc probable que quatre des cinq grands championnats reprennent ce qui avait été suspendu par la crise du coronavirus. Ces éventuelles reprises seront cependant sujettes à de nouvelles interruptions (en cas de nouveaux cas positifs parmi les joueurs, par exemple) et à la colère des groupes de supporters les plus organisés. A l’image des supporters allemands qui qualifient de "matchs fantômes" ces rencontres disputées à huis clos, avec des règles sanitaires strictes, et dans une ambiance morose.