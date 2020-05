Premier League: toutes les rencontres en direct dont quatre gratuitement!

Pour la première fois depuis des lustres, la BBC diffusera gratuitement des rencontres de Premier League.

La Premier League va enfin reprendre ses droits. Le 17 juin prochain, les matches reprendront, à huis-clos et la direction de l'un des plus grands championnats au monde a trouvé une solution pour les supporters.

"Malheureusement les supporters ne seront pas dans les stades, mais nous avons trouvé une solution pour les contenter: les 92 matches seront diffusés à la télévision, dont quatre gratuitement sur la BBC", a annoncé Richard Masters, CEO de la Premier League.

Les horaires des rencontres seront aussi adaptées: Le vendredi et le lundi les rencontres se joueront à 21h00, alors que le samedi 4 matches seront programmés: 13h30 - 16h00 - 18h30 et 21h00.

Il y aura aussi 4 matches le dimanche: 13h00 - 15h00 - 17h30 et 20h00. Les rencontres du milieu de semaine se joueront les mardis, mercredis et jeudis à 18h00 et 21h00.