La Fédération italienne imposera un gel du classement ou des Play-offs si la Serie A est de nouveau perturbée

A l'instar de la Premier League et de la Liga, la Serie A tient sa date de reprise : le 20 juin.

Probablement sous de fortes chaleurs et dans des conditions très spéciales, le championnat italien reprendra ses droits le temps de douze journées. Un calendrier surchargé a été accepté par les clubs afin de laisser les sportifs déterminer qui de la Juve, de la Lazio ou de l'Inter sera sacré champion d'Italie.

Néanmoins la Fédération italienne n'exclut pas une nouvelle suspension, voire un arrêt cette fois-ci définitif de la saison, en cas de nouvelle vague du Covid-19. Son président, Gabriele Gravina a détaillé sur Sky Sports ce qu'imposerait dès lors la Fédération : "Si la saison est de nouveau suspendue temporairement, il y aura des playoffs pour le titre et la relégation. Et si la saison est définitivement arrêtée, nous aurons recours aux algorithmes pour geler les classements et considérer les mérites sportifs".