Chelsea prêt à dégainer pour s'offrir le "Eden Hazard algérien"

Les Blues ne sont pas encore parvenus à combler le grand vide qu'a laissé le capitaine des Diables Rouges après son départ au Real Madrid. Cela pourrait changer cet été.

Eden Hazard n'a pas encore montré tout son talent au Real Madrid, mais il peut être sûr d'une chose, celui d'avoir laissé un énorme vide à Chelsea. Christian Pulisic n'est pas parvenu à faire oublier le capitaine des Diables Rouges et les départs de Pedro et de Willian ne devraient pas aider. C'est pourquoi les Blues sont très intéressés par la venue d'un ailier virevoltant et auraient identifié Saïd Benrahma, selon The Express.

Annoncé comme le digne successeur de Riyad Mahrez dans son pays, Benrahma est considéré également comme le "Hazard algérien" outre-Manche. Percutant, très vif balle au pied, amateur de gestes fantasques avec un centre de gravité bas, le joueur âgé de 24 ans a cartonné avec Brentford cette saison en Championship avec 10 buts et 8 passes décisives en 34 matchs de championnat.

Recruté pour 1,7 million d'euros du côté de Nice, son club demanderait 25 millions d'euros pour s'en séparer. Chelsea serait entré en contact avec Brentfort et devra se méfier de Leicester City et Aston Villa qui sont également sur le coup.