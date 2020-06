Le responsable performance du Paris Saint-Germain prend la porte

A l'issue d'une saison marquée par de nombreuses blessures au sein de l'effectif, une tête tombe au PSG.

Responsable performance du PSG depuis 2014, Martin Buchheit a été limogé, indique le journal L’Equipe. Il serait remplacé par un Italien en provenance du centre hospitalier Aspetar, au Qatar.

Martin Buchheit, spécialiste de la science du sport et de la physiologie sportive, a travaillé avec les équipes de Laurent Blanc, Unai Emery et Thomas Tuchel. Ces derniers mois, plusieurs tensions étaient notamment apparues entre le secteur performance et le staff de l'équipe première, en raison notamment des nombreuses blessures dont les joueurs parisiens ont pu être victimes. Le préparateur physique Rainer Schrey reprochait à Buchheit de ne pas lui transmettre toutes les données sur les joueurs.