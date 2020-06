Un ancien joueur de Manchester City témoigne : "J'ai peur et je me méfie de la police américaine"

Le joueur anglais a livré un témoignage édifiant concernant le racisme aux États-Unis.

Après la mort de George Floyd, Nedum Onuoha joueur de Salt Lake City depuis deux ans, a fait une révélation étonnante. L’ancien joueur de Manchester City et de QPR craint la police. " Je n'aime pas dire ça, mais j'ai peur et je me méfie de la police américaine", explique l'Anglais auprès de la BBC. "Je me méfie toujours de la façon dont je me comporte et de la façon dont je peux être perçu par les personnes qui représentent l'autorité."

Le joueur d’origine nigériane affirme qu'il avait l'esprit plus tranquille quand il vivait outre-Manche. "Au Royaume-Uni, je suis plus à l'aise parce que si quelque chose se passe, ce ne sera probablement pas mortel. Mais ici, en raison de leurs droits, il est plus fréquent que les altercations soient mortelles. J'ai l'impression que si la police interprète mal mes intentions, je peux en mourir. Je ressens cela tous les jours", a conclu Onuoha.