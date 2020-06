Malines veut garder ses meilleurs talents au club : "Nos diamants sont chers"

Malines a considérablement réduit son noyau et le club peut également s'attendre à ce qu'il y ait une offre pour l'un de leurs gros joueurs.

Aster Vranckx et Issa Kabore sont deux garçons qui doivent faire gagner beaucoup d'argent à Malines à l'avenir. "Le club veut continuer à prêter beaucoup d'attention aux jeunes. Nous espérons vraiment garder Aster Vranckx et Issa Kabore, bien que vous ne sachiez jamais s'il y aura une offre qui ne peut pas être refusée. Mais ce sont nos diamants. Et ils sont chers, n'est-ce pas?" , a déclaré Gert Van Dyck, membre du conseil d'administration, à la Gazet van Antwerpen.

En raison du départ de quelques joueurs titulaires, un remplaçant doit être recherché. "Il y a des dossiers en cours, notamment celui d'Aleksandar Vukotic, qui est sur notre liste".