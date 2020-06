Sneijder estime qu'il aurait pu être aussi fort que Messi et CR7 ... "Mais je n'en ai pas eu l'envie"

Wesley Sneijder a mené une carrière fantastique : vainqueur de la Ligue des Champions, le Néerlandais passé par le Real Madrid et l'Inter Milan a également disputé une finale de Coupe du Monde.

Et selon lui, Wesley Sneijder aurait pu être "aussi fort que Messi et Ronaldo". Pourquoi n'a-t-il pas tiré le maximum de son potentiel ? "Je n'en avais tout simplement pas envie. J'ai profité de ma vie et de ma carrière, parfois avec un bon verre de vin, un bon restaurant. Leo et Cristiano ont tout donné, fait beaucoup de sacrifices et c'est très bien pour eux. Mais j'ai tout de même eu une très belle carrière !", raconte le Néerlandais à Gianluca Di Marzio.

En 2010, après un triplé en club (Calcio-Coupe-Ligue des Champions) et une finale de Mondial, Wesley Sneijder était favori pour le Ballon d'Or mais devra finalement s'incliner devant Messi. C'est cependant en 2010 que l'ancien ajacide a inscrit son but préféré. "Le corner en quart de finale contre le Brésil, où je marque de la tête. Ce but nous emmène en demi-finale et c'était face à mon équipier de l'époque, Julio César", se rappelle-t-il.