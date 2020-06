Bundesliga : le Bayern remporte le choc face à Leverkusen, Leipzig cale face à Paderborn

Cet après-midi, quatre matchs de Bundesliga avaient lieu à partir de 15H30. Quels sont les résultats de cette 30ème journée du championnat allemand ?

En attendant la reprise des autres championnats du Big Five, dont celle de la Liga la semaine prochaine, la Bundesliga a suivi son cours ce samedi avec le déroulement de la 30ème journée. Quatre rencontres étaient alors au programme à partir de 15h30, avec notamment le choc opposant le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich. Retour sur les résultats de la journée.

Bayer Leverkusen - Bayern Munich

Après un premier quart d'heure compliqué, durant lequel ils ont encaissé l'ouverture du score par une réalisation de Lucas Alario (10e), les Bavarois sont parvenus à remettre le pied sur le ballon et à prendre le contrôle de la rencontre. Ainsi, Kingsley Coman (27e), Leon Goretzka (42e) et Serge Gnabry (45e) ont marqué successivement pour donner l'avantage au Bayern avant la pause. Au retour des vestiaires, les Roten ont continué sur leur lancée avec des buts de Robert Lewandowski (66e). Enfin, malgré la réduction de l'écart par Florian Wirtz (17 ans) à la fin du temps réglementaire (89e), les leaders de la Bundesliga enregistrent leur cinquième victoire de suite depuis la reprise. Score final : 2-4.

Fortuna Düsseldorf - Hoffenheim

Un début de match intense entre une équipe qui se bat pour le maintien (Düsseldorf, 16e) et un candidat à l'Europe (Hoffenheim, 7e). En effet, l'ouverture du score est intervenue au bout de seulement cinq minutes de jeu, Rouwen Hennings trouvant le chemin des filets pour la treizième fois de la saison. Un coup dur pour Hoffenheim auquel est venu s'ajouter l'explusion du capitaine Benjamin Hübner (9e). Malgré ça, les Bleuc et Blanc ont rapidement réussi à égaliser grâce à la recrue hivernal Munas Dabbur (16e) puis à prendre l'avantage par un but de Steven Zuber (61e) peu après l'heure de jeu. C'était sans compter le doublé de Hennings qui permit à Düsseldorf de revenir à hauteur de leur adversaire grâce à une réalisation sur penalty à la 76e minute. Score final : 2-2.

Eintracht Francfort - Mayence

Pas encore assuré de se maintenir dans l'élite, Mayence avait besoin de point pour prendre ses distances avec la zone rouge. Les Nullfünfer ont ainsi pris les devants à la marque juste avant la mi-temps grâce à un but de leur jeune défenseur, Moussa Niakhaté (43e). Puis, à la 77e minute, les Rouge et Blanc sont parvenus à faire le break par l'intermédiaire de Pierre Kunde Malong. Score final : 2-2. Une victoire qui fait du bien pour Mayence.

RB Leipzig - Paderborn

De leurs côtés, bien que distancés dans la course au titre, les hommes de Julian Nagelsmann, troisième au classement, doivent encore assurer leur billet pour la Ligue des Champions. Aini, le club de la firme RedBull a trouvé la faille à la 27e minute de jeu par l'intermédiaire de Patrik Schik. Néanmoins, juste avant la pause, les coéquipiers de Marcel Sabitzer ont été pénalisés par l'expulsion du patron de leur défense, Dayot Upamecano, exclu à la 43e minute de jeu après avoir reçu son deuxième avertissement. Finalement, les locaux ont flanché en fin de match, encaissant l'égalisation dans le temps additionnel par un but du capitaine de Paderborn, Christian Strohdiek (90+2). Score final : 1-1.