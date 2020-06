Match nul entre Augsbourg et Cologne, pas de Belge sur le terrain

Pas une rencontre folichonne à Augsbourg, et un match nul qui ne fera les affaires de personne.

Sebastiaan Bornauw étant suspendu et Birger Verstraete pas encore remis, il n'y avait pas de Belge sur le terrain lors du duel entre Augsbourg et Cologne. On aura longtemps cru à un triste 0-0, Florian Niederlechner manquant un penalty en première période (27e), mais la situation se débloquera en fin de rencontre : Anthony Modeste croira offrir la victoire à ses couleurs à la 85e, avant que Philipp Max n'égalise quelques minutes plus tard.

Ce match nul ne fait les affaires d'aucun des clubs, tous deux luttant pour leur maintien et restant respectivement douzième pour Cologne (35 points) et treizième pour Augsbourg (32 points), qui fait la moins bonne opération en restant à portée de la zone rouge.