Wolfsburg se rapproche de l'Europe et enfonce le Werder

Le Werder Brême est toujours dans uns situation délicate dans le bas du classement et Wolfsburg n'a eu aucune pitié pour son hôte du jour.

Depuis la reprise, le Werder désormais entraîné par Florian Kohfeldt montre un visage solidaire, qui jusqu'ici n'a pas encore sorti le club de la très mauvaise posture dans laquelle il est depuis quelques mois.

Le point pris par Düsseldorf ce samedi obligeait encore un peu plus le Werder à l'emporter ce dimanche contre une équipe de Wolsburg qui est en pleine course pour l'Europe et qui souffle le chaud et le froid depuis quelques semaines.

La rencontre n'est pas spectaculaire et ce pour deux raisons. La première, c'est l'organisation des deux équipes. Aucune des deux ne souhaite vraiment sortir et prendre des risques. La deuxième, c'est le violent orage qui est venu doucher les 22 acteurs après la pause.

Mais la vraie douche, la froide, celle dont personne ne veut, est tombée sur les épaules du Werder. Dans les dernières minutes, Klaus sert parfaitement Wout Weghorst qui ajuste le gardien adverse d'une tête piquée (80', 0-1). Les coéquipiers de Casteels (titulaire) s'imposent et s'emparent de la sixième place, qualificative pour l'Europa LEague.

Pour le Werder, c'est la soupe à la grimace: cette défaite laisse l'équipe historique à une bien triste 17ème place à trois points du Fortuna (barragiste) et à six de Mayence, première équipe non-reléguable.

Lors de la prochaine journée, le Werder se déplacera sur le terrain de la lanterne rouge Paderborn. Certainement la dernière occasion de pouvoir encore espérer une issue favorable à cet exercice catastrophique.