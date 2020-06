Sterling pointe du doigt le manque d'entraîneurs de couleur en Premier League

Sterling n'a pas sa langue dans sa poche. Les manifestations contre le racisme sont une bonne chose pour lui, mais il voudrait que l'exemple soit donné par le football.

Raheem Sterling a déclaré il y a quelques jours que "Le seul virus était le racisme". Ce lundi soir il a à nouveau pris la parole pour dénoncer quelque chose qui lui tient à coeur: le nombre d'entraîneurs de couleur en Premier League. Il prend Steven Gerrard et Franck Lampard comme exemple d'un côté, Sol Campbell et Ashley Col de l'autre.

"Ils ont tous mené à bien leur diplôme d’entraîneur au plus haut niveau et les deux qui n’ont pas eux les bonnes opportunités sont les deux anciens joueurs noirs. Il y a quelque chose comme 500 joueurs en Premier League et un tiers d’entre eux sont noirs. Nous n’avons aucune représentativité dans la hiérarchie, aucune représentativité dans les staffs techniques", a-t-il déclaré en direct à la BBC.