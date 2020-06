Dele Alli sera suspendu un match pour avoir partagé une blague de mauvais goût sur les réseaux sociaux

Dele Alli s'était excusé et avait rapidement retiré de ses réseaux sociaux une mauvaise blague en rapport avec l'origine de la pandémie de coronavirus.

Ce jeudi, la Fédération anglaise de football a indiqué que le milieu offensif de Tottenham sera suspendu pour le prochain match des Spurs. Le joueur et son employeur ont accepté la décision. Dele Alli a même rajouté, sur le site officiel du club londonien :

"Je tiens à m'excuser à nouveau pour toute offense causée par mon comportement. Il s'agissait d'une plaisanterie de très mauvais goût à propos d'un virus qui nous a finalement touché très fort. Je suis reconnaissant envers la FA d'avoir confirmé que mes actions n'étaient pas intentionnellement racistes. Je déteste le racisme, et ce sous toutes ses formes. Nous devons tous être attentifs aux mots et aux actions que nous utilisons et à la façon dont ils peuvent être perçus par les autres".