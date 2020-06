Dix ans après, que sont devenues les révélations du Mondial 2010 ?

Chaque Coupe du Monde amène son lot de révélations, de joueurs encore inconnus jusque là mais qui d'un geste, d'une prestation, d'un tournoi enflamment le public. Tous ne confirment pas. Que sont devenus ces joueurs-frissons du Mondial 2010 ?

Siphiwe Tshabalala - Afrique du Sud

Le premier buteur d'un Mondial ne rentre pas toujours dans l'histoire du football, mais Siphiwe Tshabalala a marqué les esprits : l'attaquant des Kaizer Chiefs a 25 ans à l'époque quand il inaugure le compteur du tournoi d'une frappe magistrale qui lance la fête sud-africaine. La célébration des Bafana-Bafana est restée dans les têtes, et Tshabalala restera à jamais le premier buteur d'un Mondial africain.

L'enthousiasme généré n'a cependant pas amené de grands changements dans la carrière de Tshabalala. "Beaucoup de clubs s'intéressaient à moi à l'époque, mais rien ne s'est concrétisé", regrette le buteur sur RFI dix ans plus tard. Tshabalala restera aux Kaizer Chiefs jusqu'en 2018, quand il tente enfin le grand saut vers l'Europe, un peu tard et dans l'anonymat : il signe à Erzurumspor, en Turquie. Une saison sans buts puis s'en va : depuis juillet 2019, Siphiwe Tshabalala est sans club, mais ne pense pas à la retraite. Un retour aux Kaizer Chiefs serait dans les tuyaux ...

Robert Vittek - Slovaquie

Nous aurions pu vous parler de Vladimir Weiss, vraie étincelle de créativité de l'équipe slovaque en 2010, à l'âge de 20 ans et alors qu'il peinait à convaincre Manchester City de lui offrir sa chance. Mais Robert Vittek a impressionné en inscrivant 4 buts pour la Slovaquie dont un doublé crucial contre l'Italie, éliminant la Squadra et envoyant son équipe en 8es de finale pour sa première participation.

La cote de Vittek n'était pourtant pas bien haute : à la peine au LOSC, il avait terminé la saison 2009-2010 en prêt à Ankaragucu, se relançant un peu avec 5 buts en 12 matchs. Il ne reviendra pas de son Mondial 2010 auréolé de gloire : un début de saison timide, une rupture des ligaments croisés et plusieurs clubs en Turquie avant un retour au pays, au Slovan Bratislava, en 2013. Une dernière pige à Debrecen (Hongrie) et un ultime retour à Bratislava mettront un point final à sa carrière, Vittek prenant sa retraite en mai 2019.

Asamoah Gyan - Ghana

Il restera à jamais l'homme du penalty manqué face à l'Uruguay en quart de finale. L'homme qui avait au bout du pied une qualification historique en demi-finale pour une nation africaine, lors du premier Mondial africain de l'histoire du football. La transversale de Fernando Muslera en décidera autrement et la main de Luis Suarez ne sera pas vengée. Mais si le Mondial 2010 d'Asamoah Gyan s'arrête là, il avait déjà marqué les esprits avant, notamment en qualifiant le Ghana pour les quarts d'un joli but face aux USA en 8es ...

Ghana Vs USAAsamoah Gyan breaks American hearts #SouthAfrica2010 #Legend pic.twitter.com/cfxF6Xoant — roland walker👣 (@rowalkerghana) May 21, 2019

Gyan n'était pas un inconnu en Europe : il restait sur une saison à 10 buts en Ligue 1 avec le Stade Rennais. Son Mondial lui permet cependant de signer en Angleterre : direction Sunderland dont il devient le transfert record à l'époque. Avec 10 buts pour sa première saison en Premier League, on se dit que le Ghanéen a bel et bien lancé sa carrière. Il opte cependant pour les Émirats en 2011 et s'il y devient une véritable machine à buts (95 buts en 83 matchs de championnat !), il ne retrouvera plus le top européen. En 2019-2020, il marque 4 buts en 8 rencontres avec North East United, en Super League indienne, après un passage mitigé à Kayserispor. Il est à présent sans club ...

Chicharito - Mexique

En avril 2010, Manchester United annonce le transfert d'un grand talent mexicain : Javier Hernandez, dit "Chicharito". Un jeune attaquant que le monde va découvrir en Afrique du Sud : buteur et homme du match face à la France, il marquera encore en 8es de finale lors de l'élimination des oeuvres de l'Argentine.

Sa carrière est connue : Chicharito deviendra l'incarnation même du "supersub", sorte de nouvel Ole Gunnar Solskjaer toujours là pour jaillir du banc et sauver Manchester United. Après un prêt étrange au Real Madrid, il se refera une santé en Bundesliga, au Bayer Leverkusen, avec 39 buts en 76 matchs, soit son meilleur ratio depuis son arrivée en Europe. Cette année, après deux dernières expériences à West Ham et Séville, il devait découvrir la MLS avec le LA Galaxy ; ce sera pour cet été ....

Keisuke Honda - Japon

Keisuke Honda avait déjà montré sa classe sur coup-franc en Ligue des Champions avec le CSKA Moscou, qu'il a rejoint en janvier 2010, en inscrivant une frappe superbe des 30 mètres pour éliminer Séville en 8es de finale. Mais sur la plus grande scène du football international, le Japonais brillera à nouveau : élu trois fois homme du match en quatre rencontres, Honda récidivera sur coup-franc face au Danemark.

La cote de Honda montera en flèche mais le médian japonais venait de rejoindre la Russie et les divers intérêts européens devront attendre 2014. C'est alors l'AC Milan qui décroche la timbale, mais Keisuke Honda ne parvient pas vraiment à répondre aux attentes chez des Rossoneri en crise. Il se relancera au Mexique, passera par Melbourne et reviendra finalement en Eredivisie, où il avait commencé sa carrière européenne ... mais n'y jouera que 4 matchs, quittant le club à la suite de Leonid Sloutski (qui l'avait coaché au CSKA également). Il a rejoint ... Botafogo en janvier 2020, soit un 4e continent après l'Asie, l'Europe et l'Océanie. L'Afrique, il l'aura connue le temps d'un été, en 2010 ...

Jong Tae-Se - Corée du Nord

La Coupe du Monde de la Corée du Nord n'aurait pas tant marqué les esprits sans les larmes de Jong Tae-Se lors de l'hymne de son pays avant la rencontre face au Brésil, match que les Chollimas perdront mais durant lesquels ils séduiront par leur état d'esprit irréprochable. Jong n'évoluait alors pas en Corée du Nord mais au Japon, où il est né, ce qui facilitera un transfert vers l'Europe en juillet 2010, après l'élimination de sa sélection.

Jong Tae-Se rejoint alors Bochum, en 2.Bundesliga, où il confirme tout son talent, malgré ses 26 ans lorsqu'il découvre le football européen. Il décrochera ensuite un transfert au FC Cologne, devenant le premier joueur nord-coréen de l'histoire de la Bundesliga ; malheureusement pour lui, il n'y brille pas (aucun but en 19 matchs) et rentre en Asie, d'abord en Corée du Sud, puis au Japon où il évolue toujours et a retrouvé le chemin des filets.