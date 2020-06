Six joueurs d'un club russe testés positifs au coronavirus, tout l'effectif a été placé en quarantaine

Le club a annoncé mercredi que six de ses joueurs avaient été testés positifs au Covid-19. L'effectif a donc été mis en quarantaine pour deux semaines

Le FK Rostov a annoncé que six joueurs de son équipe première avaient reçu des résultats "anormaux" à des tests du coronavirus. Les intéressés ont été isolés de l'équipe et tout l'effectif a été placé en quarantaine pour deux semaines. Le hic, c'est que la reprise du championnat russe aura lieu le 19 juin avec un Samara-Akhmat Grozny suivi d'un...Sotchi-FK Rostov. Comment fera Rostov qui a été mis en quarantaine durant deux semaines à la suite d'un contrôle positif au covid-19 de six joueurs de l'effectif ?

Il n'y aura pas de report puisque le président de la Premier League russe, Sergueï Priadkine, a confié à l'agence de presse R-Sport l'impossibilité de décaler la moindre rencontre. Si le FK Rostov ne se présente pas à Sotchi, il se verra alors infliger une défaite sur tapis vert. Mais les médias russes affirment que Rostov devrait envoyer son équipe B ou ses jeunes pour éviter d'en arriver là.