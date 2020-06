Quand Luca Toni se paye Cristiano Ronaldo

Retraité depuis 2016, l'ancien attaquant italien suit toujours aussi attentivement le football.

Luca Toni a notamment porté les couleurs de l'Hellas Vérone, la Fiorentina, Palerme, Brescia ou encore la Juventus au cours de sa carrière, et connaît donc le football italien sur le bout des doigts. Présent sur Rai Sport, le natif de Pavullo nel Frigna a donné son avis après la Coupe d'Italie remportée par Naples face à la Juventus et n'a pas manqué de tacler Cristiano Ronaldo.

"J'ai vu toute la Juventus en difficulté et aussi Cristiano Ronaldo, qui avait l'air d'un joueur normal dans un match aussi lent. On s’attendait à ce qu'il joue, mais il était en difficulté, surtout d'un point de vue physique. À part Buffon qui était le meilleur. Ensuite, j'aime beaucoup Douglas Costa, mais Sarri ne le laisse jouer que pendant 60 minutes. Cuadrado et lui sont les seuls capables d'éliminer l'adversaire car en ce moment, Ronaldo a du mal à le faire", a lâché Luca Toni.