🎥 Kevin De Bruyne et la "winning mentality" : "On veut tout gagner"

Manchester City ne gagnera pas tout cette saison, mais cela reste l'objectif de Kevin De Bruyne et des Citizens.

Interrogé par EA Sports au sujet de la mentalité de vainqueur nécessaire au sein d'un club comme Manchester City et de la difficulté à garder cette faim au fil des succès, Kevin De Bruyne a donné une réponse claire : "Je crois que l'objectif est toujours de gagner ; vous commencez par un match, puis au fil des victoires vous voyez où ça vous mène. Dans un club comme City, vous voulez tout gagner", pointe le Diable Rouge.

"Bien sûr, la compétition est très rude et vous devez atteindre un niveau très élevé à titre individuel et collectif. Et quand vous avez connu beaucoup de succès, le risque existe de prendre les choses pour acquises", reconnaît KDB. "Mais je crois que cette équipe a plutôt bien géré ça au vu des trophées de ces dernières années. Nous savons que la Premier League est terminée cette saison, nous avons tenté de remporter autant de matchs que possible sans succès ; mais il nous reste plusieurs titres à décrocher".

Manchester City est encore en lice en Ligue des Champions face au Real Madrid (les Citizens l'ont emporté 1-2 à Santiago Bernabeu en 8e de finale aller), et dispute les quarts de finale de la FA Cup face à Leicester City le 28 juin prochain.