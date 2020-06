Lampard sur l'arrivée vedette de Chelsea : "Il peut avoir un gros impact"

Chelsea a officialisé l'arrivée de Timo Werner en vue de la saison prochaine. Un énorme coup auquel a réagi Frank Lampard.

Timo Werner viendra concurrencer Olivier Giroud et Michy Batshuayi à Chelsea (le Diable Rouge risque, cette fois, de devoir quitter les Blues) et Frank Lampard s'en réjouit : "J'ai parlé à Timo et il était très enthousiaste, ce qui est génial. Je suis très heureux de son arrivée", déclare l'entraîneur des Blues via le Times.

"Nous ne sommes pas encore fort en contact car il doit terminer la Bundesliga et nous avons encore des choses à faire", pointe Lampard. "C'est le type de joueur que nous recherchions et il peut avoir un grand impact sur notre jeu. Je l'espère".