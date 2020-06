Osimhen va déjà quitter Lille, le Sporting de Charleroi en passe de toucher le jackpot

Présent ce vendredi en conférence de presse, le coach du LOSCs'est exprimé sur le mercato du club et les ventes qui devraient être réalisées cet été.

Christophe Galtier, le coach du LOSC s'est fait une raison. Il est préparé à voir partir Gabriel et Victor Osimhen. Le Brésilien pourrait rejoindre la Premier League où Everton le suit de près tandis que le Nigérian devrait avoir l'embarras du choix après avoir claqué 13 buts en 27 matchs de Ligue 1 pour sa première saison.

"Des joueurs ont été ou sont sollicités, bien évidemment. Le club travaille sur cela. Victor et Gabriel sont sur le départ, je l'ai intégré depuis longtemps. Ils travaillent sérieusement et nous travaillons sur les joueurs actuellement ici qui sont susceptibles de les remplacer et évidemment sur de futurs joueurs qui viendront nous rejoindre à leurs postes", a indiqué Christophe Galtier en conférence de presse.

Si Gabriel pourrait être cédé pour 30 millions d'euros, les dirigeants du club nordiste demanderaient 80 millions d'euros pour laisser partir Osimhen, acheté 12 millions d'euros à Charleroi. Lille avait déjà récupéré 80 millions d'euros l'année dernière avec la vente de Nicolas Pepe à Arsenal. "Les gens ne croyaient pas que nous avions des offres si élevées pour Pepe. Permettez-moi de vous dire qu’avec Osimhen, c’est la même chose", avait affirmé début juin le président lillois Gérard Lopez auprès du Daily Mail.

Bonne nouvelle pour les Carolos puisqu'un pourcentage à la revente (15%) a été inclus lors de son transfert à Lille. Le Sporting de Charleroi devrait ainsi récupérer 12 millions d'euros....