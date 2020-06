Un joueur de Liverpool portera des chaussures spéciales "Black Lives Matter" lors du Derby

Les signes de soutien au mouvement "Black Lives Matter" se multiplient partout dans le monde et à tout les niveaux, y compris dans les stades de football.

Et à l'occasion du Derby de la Mersey de ce soir, le défenseur des Reds Trent Alexander-Arnold a dévoilé via les réseaux sociaux que les chaussures qu'il portera pour la rencontre, arboreront le slogan "Black Lives Matter".

Il annonce également qu'il mettra ensuite la paire aux enchères au profit de la Fondation Nelson-Mandela.

Enough is enough. It’s time for change. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/ynEflGNKBD