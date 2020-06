Coupe du monde 2023: un pays candidat se retire

La crise du Coronavirus a poussé ce pays à se retirer de la course à l'organisation de la coupe du monde 2023.

Le Japon a pris une décision radicale: celle de ne plus se porter candidat à l'organisation de la prochaine coupe du monde féminine en 2023, et ce à trois jours de l'annonce par la FIFA de l'organisateur officiel.

La crise économique dû au coronavirus et l'argent perdu dans le report des JO d'été de Tokyo ont été, selon le communiqué, déterminants dans la décision du Japon.

Il ne reste donc plus que deux pays en lice pour accueillir les 32 meilleures équipes de la planète: la Colombie et une candidature commune entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

L'édition précédente de la coupe du monde féminine a eu lieu en 2019 en France.