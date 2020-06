Thibaut Courtois valide le hors-jeu sur le but de Januzaj: "Je ne voyais rien"

Au coeur d'une des trois phases polémiques du duel entre le Real Madrid et la Sociedad, le portier des Diables l'affirme: hors-jeu indiscutable.

Sorti du banc alors que le Real n'avait qu'un but d'avance, Adnan Januzaj pensait bien avoir remis les deux équipes à égalité, mais son but a, ensuite, été invalidé par le VAR. La faute à une position de hors-jeu de Merino, qui ne touche pourtant pas le ballon.

Mais pour Thibaut Courtois, le corps arbitral a pris la bonne décision. "Au moment du tir de Januzaj, il y a trois joueurs dans mon champs de vision. Merino, un de ses équipiers et un des miens. Je ne voyais rien et ça m'a empêché de réagir suffisamment vite pour prendre le ballon. Donc c'est hors-jeu. J'ai été gêné et c'est pour ça que le VAR est intervenu et je pense que les décisions étaient claires", conclut le portier du Real.