Wesley Sneijder se confie: "La bouteille de Vodka était devenue ma meilleure amie"

La carrière de Wesley Sneijder est globalement une réussite, même si son passage au Real a été un fiasco. Et l'ancien milieu de terrain en assume la responsabilité.

Wesley Snejder a, en 2007, réalisé le rêve de beaucoup de footballeurs: signer au Real Madrid. Mais l'aventure dans la capitale espagnole a tourné au vinaigre. En deux saisons, le Batave ne s'est pas vraiment imposé et a finalement quitté la Maison Blanche pour l'Inter.

Avec le recul, Sneijder en assume la responsabilité et se confie dans une autobiographie: "Je ne me suis pas rendu compte que je me laissais avoir par la vie nocturne madrilène. J'étais jeune, j'étais le centre d'attention", explique le Batave dans son livre, relayé par Voetbal International.

Mais la suite sera bien moins réjouissante: "Cela s'est mal passé ensuite. Il ne s'agit pas de prise de drogue, mais je n'ai pas résisté à grand chose. Je dépensais des milliers d'euros. Mon mariage a volé en éclats, je ne voyais plus mon fils. La bouteille de vodka est alors devenue ma meilleure amie."

Sur le terrain, cela ne se passait pas très bien non plus: "Physiquement j'étais moins bien mais je compensais par mon placement et ma technique. Je pensais que cela ne se voyait pas mais un jour Van Nistelrooy et Robben sont venus me dire que si ça continuait comme cela, ma carrière ne durerait pas longtemps."

"Ma seconde saison a été dramatique, indigne d'un joueur du Real." Heureusement pour lui, son passage à l'Inter aura été synonyme de renaissance, avec une victoire en Ligue des Champions.