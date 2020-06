Vertonghen parle sur son éventuel retour à l'Ajax : "Il n'en a jamais été question"

Jan Vertonghen était cité à l'Ajax mais il n'en sera rien. Des offres sont arrivées sur la table pour le Diable mais rien n'est encore sûr sa prochaine destination.

Ce n'est plus un secret pour personne, Jan Vertonghen vit ses dernières semaines du côté de Tottenham. En fin de contrat, le défenseur de 33 ans va devoir se trouver un nouvel employeur, et ce ne sera pas l'Ajax.

"Il n'en a jamais été question. L'Ajax restera toujours un club spécial pour moi mais je ne voulais pas rivaliser avec mon ami Daley Blind", a-t-il déclaré pour Sporza.

Le Diable Rouge ne s'est pas montré très bavard quand il s'agissait de parler de sa future destination : "Je n'en dirai pas plus maintenant mais j'ai reçu pas mal d'offres. Il va falloir attendre la fin des compétitions avant d'en savoir plus", a-t-il conclu. Pour rappel, des clubs de Serie A et de Liga sont intéressés pour s'attacher les services du défenseur.