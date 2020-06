Luka Romero, 15 ans, entre dans l'histoire de La Liga

Le nom de Luka Romero ne vous dit pas encore grand chose, mais ce jeune milieu de terrain de 15 ans et 230 jours vient de battre le record du plus jeune joueur à avoir évolué en Liga.

Luka Romero beats the 81-year-old record and is now the youngest La Liga player ever at the age of 15 years 7 months and 6 days! pic.twitter.com/Tk1MQlDUiZ