Sergio Ramos remet l'église au milieu du village: "Que les gens ne se fassent pas de films"

Sergio Ramos a enfin répondu à Gérard Piqué, et comme on pouvait s'en douter le capitaine du Real a tenu à défendre son club.

Il y a maintenant quelques jours, Gérard Piqué avait lancé un pavé dans la mare: "Ce sera compliqué pour nous de devenir champion, car les arbitres aident le Real". La polémique était lancée et a été alimentée par la rencontre des Madrilènes deux jours plus tard. Un penalty léger, une épaule de Benzema et un but annulé semaient le doute.

Après la victoire de son club ce mercredi contre Majorque, Sergio Ramos a tenu à revenir sur les déclarations de son compère en défense centale en équipe nationale.

"Tout ce bruit, c’est parce que nous sommes devant au classement, avant, on n’en parlait pas autant. Le VAR peut nous aider ou nous porter préjudice, mais je ne crois pas qu’il y ait des situations prédéterminées. Avec tout ce bruit, on a l’impression de devoir remercier les arbitres d’être leaders de Liga. Que les gens ne se fassent pas de films", a affirmé Ramos au micro de Movistar.