🎥 Wolverhampton remercie Dendoncker, buteur, et garde le rythme en haut de classement

Villans et Wolves ouvraient la 32e journĂ©e de Premier League, un match crucial pour les locaux avant-derniers, tandis que Wolverhampton s'accroche Ă son rĂȘve de Champions League.

Dendoncker, Samatta et Nakamba au coup d'envoi représentaient la JPL lors de cette rencontre.

Leander Dendoncker justement, s'est illustré en inscrivant le seul but de la rencontre, son troisième en championnat, mais but très précieux qui permet aux Wolves de garder la pression sur Chelsea et United. L'ancien Anderlechtois plantait une belle frappe qui battait Nyland (62e).

Wolverhampton prolonge sa série de matchs sans défaite en championnat (9) au terme d'une rencontre cependant délicate face à une formation en manque urgent de points. Aston Villa a pourtant tenté de pousser mais se sont heurtés à un groupe solide et discipliné.