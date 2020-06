Trois grands d'Europe s'arrachent Kai Havertz

Mais le coach du Bayer espère bien l'avoir à disposition pour la finale de la Coupe, la semaine prochaine.

Confirmation de la saison, du haut de ses 12 buts et 6 assists en Bundesliga, Kai Havetz a, à tout juste 21 ans, l'avenir devant lui. Mais le mercato qui attend le prodige du Bayer Leverkusen sera peut-être décisif pour la suite de sa carrière.

Et Peter Bosz, coach du Bayer, sait qu'il sera difficile de le retenir. Chelsea, le Real Madrid et Manchester United suivent avec attention le jeune attaquant. Mais Leverkusen espère au moins l'avoir à disposition pour la finale de la Coupe, le week-end prochain, et pour l'Europa League, qui reprendra en août, avec un huitième de finale retour contre les Rangers au programme du Bayer.