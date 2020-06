🎥 Liga : Carrasco et l'Atlético rendent service au Real en accrochant le Barça, Séville conforte sa 4ème place, Majorque cartonne le Celta Vigo

La trente-troisième journée de Liga se poursuivait ce mardi soir.

FC Barcelone-Atlético Madrid 2-2

Le FC Barcelone avait l'opportunité de mettre la pression sur les épaules du Real Madrid en reprenant provisoirement les rênes du championnat espagnol en cas de victoire contre l'Atlético Madrid. Au terme d'une histoire de penalties, les deux formations se sont séparées dos à dos (2-2) au Camp Nou, qui aura été le théâtre du 700e but de Lionel Messi en carrière.

Un auto-goal de Diego Costa sur un corner de Lionel Messi permettra au Barça d'ouvrir le score (12e), 1-0. Dans la foulée, Saul Niguez prenait ter Stegen à contre pied et transformait un penalty obtenu par Carrasco (19e), 1-1. Dès le retour des vestiaires, Lionel Messi inscrira son 22ème but d'une panenka sur penalty (49e), 2-1. Sur un nouveau penalty glané à nouveau par Carrasco, Saul ira de son doublé (62e), 2-2.

Un match nul qui pourrait bien faire les affaires du Real Madrid, qui accueillera Getafe, jeudi (22h), afin de faire un pas de plus vers son 34e titre de champion d'Espagne.

Leganès-Séville 0-3

Après quatre matches nuls consécutifs en Liga, le FC Séville s'est relancé en s'imposant à Leganes grâce à un doublé d'Oliver Torres (25e et 33e) et un but de El Haddadi en fin de rencontre (82e), 0-3.

Le club andalou conforte sa 4ème place et se rapproche de l'Atlético de Madrid.

Majorque-Celta Vigo 5-1

Alors que le Celta avait pourtant tenu en échec le Barça le week-end dernier (2-2), les Galiciens ont mordu la poussière ce soir en terres insulaires.

Budimir a ouvert le score sur penalty (13e), 1-0 avant de voir Cucho Hernandez (27e) et Pozo (40e) faire le break avant la pause, 3-0. Au retour des vestiaires, Iago Aspas réduira l'écart sur penalty (50e), 3-1. Mais Budimir inscrira marquera de nouveau (52e) puis Salva Sevilla enfoncera le clou à l'heure de jeu (60e), 5-1.

Nouveau coup de massue pour le Celta qui reste dix-septième tandis que Majorque, dix-huitième, revient à cinq points de son rival du soir.